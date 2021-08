Il tintinnio delle campanelle al centro di Vasto: il 16 la tradizione sagra

Torna anche quest’anno, al centro di Vasto, la tradizionale “Sagra delle Campanelle”, in osservanza alle disposizioni anti-Covid.

Appuntamento il 16 agosto tra via Cavour e piazza Rossetti.

La “Sagra delle Campanelle” è in onore di San Rocco, il Santo che nei suoi spostamenti era accompagnato dal tintinnìo di una campana posta sul suo bastone e che nella giornata del posto Ferragosto trasforma il cuore di Vasto in un luogo suggestivo con lo scampanellìo delle artistiche realizzazioni in terracotta, ottone, ceramica e vetro.