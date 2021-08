Santa Maria Maggiore, preparativi per la Festa dell'Assunta

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL'ASSUNTA DEL 15 AGOSTO

In questi giorni di preparazione alla Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria non mancano le opportunità per riflettere, pregare ed elevare l'anima all'Altissimo.

In modo particolare la nostra Comunità Parrocchiale di S. Maria Maggiore, oltre a portare avanti le visite guidate al Campanile anche il 13 e 14 agosto (prenotabili online), vuole segnalare tre appuntamenti particolarmente significativi:

- La Camminata Mariana di giovedì 12 agosto alle ore 21:00. Si tratta di una preghiera itinerante dedicata alla Vergine Mariana che ha inizio nella chiesa parrocchiale.

- Il Concerto con l'organo di Domenico Mangino (1719) di venerdì 13 agosto alle ore 19:45 curato dal Maestro Alessandro Alonzi.

- Le celebrazioni delle Sante Messe nella Festa dell'Assunta alle ore 07:30; 10:00; 11:15 e 19:00. La Celebrazione delle ore 19:00 sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Bruno Forte.

Il Parroco Don Domenico Spagnoli