Madonna del Carmine, celebrazioni nel vivo

"Un appuntamento irrinunciabile per la spiritualità della nostra città, nel cuore dell'estate, tanto più sentito in questo tempo di prova in cui siamo immersi, in cui siamo proiettati alla speranza per il futuro. Sono giorni vissuti intensamente nel rispetto delle norme per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”

Così Don Gianfranco Travaglini, parroco della Concattedrale di San Giuseppe, nel commentare le celebrazioni in corso in onore della Madonna del Carmine che culmineranno nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 luglio nell'omonima Chiesa al centro di Vasto.

Dal 7 luglio ha avuto inizio la Novena, che si chiude oggi con il Santo Rosario alle ore 17:30 e, a seguire, la Celebrazione Eucaristica delle 18. Stasera, alle 21, la Veglia Mariana.

Nella giornata del 16 Sante Messe alle ore 8, 9, 10,30, 18 e 20. La funzione delle 18 sarà presieduta da Mons. Domenico Angelo Scotti, Vescovo Emerito di Trivento.

Il 17 nella Messa delle 18 ci sarà il Rito di Consacrazione alla Beata Vergine del Monte Carmelo e imposizione dello scapolare con la partecipazione della Confraternita Maria Santissima del Carmine.

Foto di Nicola Cinquina

Video: Misericordia Tv di Nicola Cinquina