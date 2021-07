Toson d'Oro: niente sfilata, ma diversi appuntamenti in questa estate 2021

Non ci sarà la tradizionale rievocazione storica con sfilata in abiti d'epoca per le vie del centro, ma sono diversi gli appuntamenti in questa estate 2021 con il Toson d'Oro a Vasto, su iniziativa dell'Associazione 'Amici del Toson d'Oro', da qualche giorno presieduta dal giovane Manuel Giorgetti, e dal Comune di Vasto.

Al sabato, nei mesi di luglio e agosto, dalle 20 alle 21, è in programma "Il Saluto del Marchese", cerimonia della collazione del Toson d'Oro in piazza Pudente, al cospetto di Palazzo d'Avalos con la novità dello sparo del cannone nei Giardini dell'antica residenza marchesale.

“Il Toson d’Oro non poteva mancare - ha sottolineato il vice sindaco ed assessore alla Cultura Giuseppe Forte - soprattutto per ricordare il caro Valter Marinucci, che si è speso tanto per mantenere viva la tradizione”.