Sant'Antonio di Padova, domenica la tradizionale benedizione dei bambini

Festa di Sant'Antonio di Padova: appuntamento domenica 13 giugno nella Chiesa di Vasto riaperta al culto dallo scorso 30 maggio.

Nel programma della ricorrenza religiosa previste le celebrazioni della Santa Messa alle ore 8,15, 11 e 17,30.

Alle ore 16,30 è in programma la tradizionale benedizione dei bambini, rito sempre caro alla comunità locale. Per le disposizioni antiCovid non è prevista la processione per le vie del centro storico con genitori e bimbi al seguito.