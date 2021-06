Festa della Marina Militare, l'omaggio ai Caduti del Mare

In occasione della ricorrenza del 160* anniversario della Festa della Marina Militare, è stata organizzata una cerimonia al cospetto del Monumento ai Caduti del Mare in via Adriatica a Vasto.

Assieme al comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, TV Francesca Perfido, al vice responsabile Radar 512 di Punta Penna Adamo Evangelista e ad una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Marinai d'Italia guidata dal presidente Luca Di Donato, erano presenti, tra gli altri, il sindaco Francesco Menna, il vice sindaco Giuseppe Forte, il presidente del Consiglio comunale Elio Baccalà ed esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.