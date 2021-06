Corpus Domini, celebrazione con il vescovo Forte a Santa Maria Maggiore

In occasione della Solennità del Corpus Domini l’Arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, presiederà le concelebrazioni liturgiche:

– Giovedì 3 giugno alle 19 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Vasto;

– Domenica 6 giugno alle 18 nella Chiesa Cattedrale di San Giustino in Chieti.

A motivo della norme dovute al contenimento della pandemia non ci saranno, in tutto il territorio diocesano, le processioni che solitamente seguono le Celebrazioni Eucaristiche previste per questa Solennità.