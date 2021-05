L'omaggio dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia alla Madonnina del Porto

La Festa di Maria Santissima di Pennaluce, per il secondo anno di fila a causa della pandemia, viene svolta in forma ridotta rispetto alla festa tradizionale. Ma questo non ferma l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Gruppo Raffaele Paolucci di Vasto, che attraverso l'impegno della socia Monica Smerilli ha voluto omaggiare la Madonnina posta all'ingresso del Porto di Punta Penna.

Tutto questo, ha sottolineato il presidente del Gruppo vastese dell'Anmi, Luca Di Donato "affinché sia segno di fede e speranza in una nuova gioia".