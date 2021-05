Festa della Madonna di Pennaluce senza la tradizionale processione in mare

Oggi è la festa della Madonna di Pennaluce, una delle più sentite e attese dai fedeli vastesi, soprattutto per la bella e suggestiva processione in mare.

Anche quest’anno, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, la festa si svolge in forma ridotta e senza le consuete processioni, né quelle a terra per portare la statua dalla Chiesa di Punta Penna alla Chiesa di San Paolo e viceversa, né quella in mare del giorno della festa.

La statua della Madonna di Pennaluce è nella Chiesa di San Paolo Apostolo.

Continua su NoiVastesi (clicca qui)