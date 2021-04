Festa dell'Incoronata, niente processioni. Al via le predicazioni dei parroci vastesi

Niente tradizionali processioni a Vasto in onore di Santa Maria Incoronata. La statua della Vergine resta nella sua 'casa' e non si trasferisce per una settimana nella Cattedrale di San Giuseppe.

Le restrizioni in atto per la situazione legata al Covid determinano una 'rimodulazione' degli appuntamenti religiosi previsti in vista di una ricorrenza particolarmente cara ai vastesi.

Il programma predisposto dalla parrocchia retta da Padre Tonino Levita propone, in questa settimana, le predicazioni con i parroci della città in chiesa, alle ore 19 di tutti i giorni, fino alla solenne celebrazione di domenica mattina alla presenza del Vicario provinciale dei Cappuccini. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming, con la collaborazione dell'operatore tecnico Nicola Cinquina, sui canali Facebook e YouTube di Misericordia Tv.

Oggi, lunedì 19, predicazione con Don Gianfranco Travaglini (San Giuseppe), nei giorni a seguire quelle con Don Domenico Spagnoli (Santa Maria Maggiore), Don Nicola Fioriti (San Marco), Don Gianni Sciorra (San Paolo Apostolo) e Padre Luigi Stivaletta (Santa Maria del Sabato Santo). Sabato 24 celebrazioni con Don Antonio Totaro (Santa Maria del Sabato Santo) e Don Alvaro Forcellini (San Giovanni Bosco), mentre domenica 25 aprile, nel giorno solenne dei festeggiamenti in onore della Madonna dell'Incoronata, funzione mattutina con Frate Marco Gaballo (Vicario provinciale).