Venerdì Santo, azione liturgica in chiesa e niente processione

Anche il Venerdì Santo di questo anno 2021, come quello dello scorso 2020, è condizionato dalle disposizioni anti-Covid.

La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha dato alcune indicazioni su come celebrare i riti di spicco della Settimana Santa che, rispetto allo scorso anno, avvengono comunque in presenza dei fedeli. Nel 2020, infatti, non fu possibile assistere personalmente ai riti complice il lockdown che fermò il Paese.

Nelle varie parrocchie cittadine si terrano nel pomeriggio le azioni liturgiche nel giorno della Passione con momenti: la liturgia della Parola, l'adorazione della Croce e la Comunione eucaristica.

Non ci sarà, per il secondo anno di fila, la tradizionale Processione del Venerdì Santo che a Vasto si snodava per le vie del centro, partendo dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova in via Adriatica, ed a Vasto Marina dalla chiesa di San Francesco.