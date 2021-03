Domenica delle Palme, al via i riti della Settimana Santa

Con la Domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa in cui viene celebrata e meditata la passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo.

Per il secondo anno consecutivo le celebrazioni saranno condizionate dalle disposizioni anti Covid, anche se, rispetto allo scorso anno, viene esortata la presenza dei fedeli.

In questo giorno, dove la Chiesa ricorda il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, osannato dalla folla che lo acclama come re agitando rami di palma, è vietato lo scambio di rami da mano a mano. I fedeli potranno portare da casa i rami di ulivo o palme, che verranno benedetti durante la messa, mentre le parrocchie potranno provvedere alla distribuzione di rami d’ulivo o di palme, confezionati in bustine di plastica, rispettando le norme anti Covid.



Durante la celebrazione della Santa Messa si entra in un clima di raccoglimento e viene letto il lungo racconto della Passione di Gesù.

