Sacra Spina, ultimo appuntamento della Quintena a Santa Maria Maggiore

Con la testimonianza di Roberto Di Virgilio e Ivana De Leonardis del Centro di Consulenza alla persona “Armonia” di Vasto su “La famiglia e le spine del futuro” si chiude oggi, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Quintena di preparazione alla Festa della Sacra Spina.

Quest'anno, il tema proposto dal parroco Don Domenico Spagnoli e dalla Confraternita Sacra Spina e Gonfalone è stato “Le spine della famiglia”, ponendosi come obiettivo quello di far riflettere su ciò che ferisce la vocazione della coppia e della famiglia cristiana.

Domani, venerdì 26 marzo, festa della Sacra Spina, vi saranno le Sante Messe alle ore 7:30 – 8:30 – 9:30 – 11 e la Solenne Concelebrazione delle 18 presieduta dall’Arcivescovo Mons. Bruno Forte con i sacerdoti della città.

In questi giorni si può venerare la Sacra Spina esposta solennemente in Chiesa e dalla parrocchia si ricorda che le celebrazioni e le catechesi vengono proposte in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Fb della parrocchia di Santa Maria Maggiore grazie al supporto dell’operatore Nicola Cinquina.