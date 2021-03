Solennità di San Giuseppe, aria di festa nella Cattedrale

Nella solennità di San Giuseppe, alle ore 18 (prevista la trasmissione in diretta tv su Rete8), presso la Concattedrale al centro di Vasto, sarà il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, a presiedere la celebrazione eucaristica.

"È una festa molto sentita quella di quest’anno, celebrata con la partecipazione dei fedeli, nel pieno rispetto del distanziamento sociale - scrive Lino Spadaccini su NoiVastesi -, che cade nell’anno giuseppino indetto da Papa Francesco lo scorso 8 dicembre, in occasione dei 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica.

Per quest’occasione speciale, il parroco, don Gianfranco Travaglini, ha voluto addobbare la chiesa con drappi e decorazioni di pregevole fattura, mentre i bambini del catechismo, nelle settimane scorse, hanno approfondito la figura di San Giuseppe, realizzando alcuni dsegni, che sono stati esposti lungo le pareti della chiesa.

Il messaggio del parroco - In questo anno speciale dedicato a San Giuseppe la nostra parrocchia, intitolata al Santo, ha desiderato approfondire la conoscenza del custode paterno di Gesù con i bambini del catechismo, i quali, seppur a distanza, hanno riflettuto sulla storia di San Giuseppe.

Guidati alacremente dalle catechiste, esprimendo il loro peculiare entusiasmo e sostenuti dalla meravigliosa collaborazione dei genitori, i bambini sono diventati loro stessi la voce di San Giuseppe che, “rompendo l’abituale silenzio, racconta la meravigliosa storia della sua paternità vissuta con Gesù e per Gesù.”

Le parole hanno poi preso le forme e i colori dei disegni che hanno arricchito non solo la storia, ma anche la nostra chiesa.

Voci

Ettore, Ilaria, Marco, Danilo, Isabel, Arianna, Giulia, Greta, Ilaria, Chiara, Lorenzo, Giorgia, Marco, Diego, Luce, Antonio,Anna Laura, Nikita,Artem,Mattia, Andrea,Vittoria, Matilde, Luigi, Nicolo’, Samuele, Azzurra, Francesco

Disegni

Andrea, Filippo, Cecilia, Leonardo, Luigi, Elisa,Emanuele,Viola, Lorenzo, Giorgia, Nicolo’, Nicole, Samuele, Luigi, Aurora, Giorgia, Greta, Carlo, Valeria, Letizia, Luce, Carmine, Mattia, Daniel,Mandrea, Nikita, Artem, Alberto, Antonio, Alessandro, Leonardo, Annalaura