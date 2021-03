Le zeppole della chef Rosanna di Michele

Domani è San Giuseppe e la tradizione ci riporta ad un dolce apprezzato da molti: le zeppole. Sono il dolce tipico per la festa del papà, tipiche in tutto il sud e centro Italia e ogni regione, e in qualche caso addirittura ogni provincia, ha la sua ricetta. L’Abruzzo, ovviamente non è da meno.

Per tutti coloro che vogliono cimentarsi nella preparazione condividiamo la ricetta della tradizione della chef vastese Rosanna di Michele, che ha avuto tanti anni fa da una cara amica e che le ha permesso di far apprezzare questi gustosissimi dolci anche a New York. Lo chef propone una versione leggera, con le zeppole cotte al forno, farcite con una crema veramente speciale.

Ingredienti per 20 Zeppole:

Acqua fredda (500cc), Margarina o Burro (125gr), Farina di grano tenero (250gr) , Lievito Angelo (1/2 bustina), Uova 6 , Pizzico di sale, Ingredienti per la crema: Latte (500cc), Tuorli d'uovo (3), Zucchero (100gr), Farina di grano tenero(50gr), Vanillina (1/2 bustina).

Procedimento per Zeppole:

Versare in un tegame l'acqua, il sale e la margarina ( o burro ). Portare ad ebollizione, aggiungere la farina e il lievito a pioggia. Girare con un cucchiaio di legno fino a raggiungimento di un composto a forma rotonda (come una palla). Lasciare riposare il composto in una terrina per 10 minuti. Aggiungere le uova (2 per volta) e lavorare con lo sbattitore elettrico (con fruste a spirali) per circa 10 minuti. Preparare una teglia da forno, stendere la carta forno. Munirsi di sacco per pasticceri con beccuccio e formare degli anelli uno sopra l'altro direttamente sulla teglia. Adagiare nel forno (e' molto importante che il forno sia caldo) per 25 minuti a 180 gradi.

Procedimento per la crema:

Portare ad ebollizione il latte in un tegame. In un altro tegame alto, a fuoco spento, versare i tuorli, lo zucchero e mescolare con un cucchiaio di legno fino a raggiungimento di un composto morbido. Aggiungere la farina e continuare a mescolare. Nel frattempo, il latte e' arrivato ad ebollizione e versare un po' per volta nel tegame dove c'è il composto. Mescolare il tutto sul fuoco lento per 5 minuti. Pronta la crema, versarla in una terrina, aggiungere la vanillina e mescolare di tanto in tanto. A cottura ultimata delle zeppole, lasciare riposare e tagliarle a metà in senso orizzontale e versarci la crema. Ricomporre la zeppole e spolverare con lo zucchero a velo.

Buon San Giuseppe a tutti!!!

Foto di Rosanna di Michele