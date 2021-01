Passaggio dell'antica porta di San Pietro per l'apertura del Giubileo 2021 a Vasto

Questa sera l'apertura del tradizionale Giubileo a Vasto con il passaggio della porta giubilare di San Pietro, accompagnato dal rintocco della campana grande.

Alle ore 17,45 è previsto il raduno in piazza San Pietro con il passaggio della porta giubilare. Alle ore 18, a causa della chiusura della chiesa di Sant’Antonio, la Santa Messa verrà celebrata nella Cattedrale di San Giuseppe. In questi giorni di preparazione è stata la Chiesa di Santa Filomena ad ospitare le celebrazioni religiose in vista della giornata culmine di domenica 17 gennaio.

La Parrocchia di San Pietro gode di questo privilegio da 243 anni, da quando il 12 dicembre 1777, il pontefice Pio VI, concesse alla comunità vastese la celebrazione del Giubileo nella terza domenica di gennaio, per aver dato ospitalità a Papa Alessandro III dal 7 febbraio al 9 marzo 1177.

Per capire i motivi di questo evento importante, dobbiamo tornare al 1177 quando Papa Alessandro III, partito da Siponto e diretto a Venezia, per fare da mediatore tra Federigo Barbarossa e i comuni della Lega Lombarda, sostò nella nostra città per circa un mese.

Continua su NoiVastesi a cura di Lino Spadaccini (clicca qui)