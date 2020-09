E' il giorno di San Michele, Vasto in festa per il suo Patrono

E' il 29 settembre: Vasto è in festa per San Michele Arcangelo, il suo Patrono.

'Data rossa' nel calendario cittadino, ma, con le restrizioni dovute alla situazione legata al Coronavirus, non ci sono i tradizionali appuntamenti popolari (concerto in piazza e fuochi d'artificio) a far da cornice alla ricorrenza. Nel programma ridimensionato esibizione della Banda Città del Vasto alle 19 al Cortile di Palazzo d'Avalos e musica dal vivo, in serata, in alcune location del centro storico.

Per l'aspetto religioso, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, sarà monsignor Bruno Forte, vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, a presiedere la solenne celebrazione religiosa e il giorno successivo tornerà per la celebrazione delle ore 18 cui farà seguito il ritorno, senza la processione, ma in forma riservata, della statua dell'Arcangelo nella chiesetta di San Michele.

VASTO E IL SUO PATRONO - Il legame e la devozione di Vasto verso San Michele risale a tempo immemore: “Ogni qualvolta una calamità colpiva o minacciava di colpire la nostra città – ricorda Lino Spadaccini, cultore di storia locale -, il popolo acclamava a gran voce la protezione dell’Arcangelo Michele.