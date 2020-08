Campanelle confermate nel centro storico 'allargato': c'è il 'sì' alla tradizionale sagra

E’ confermata, in occasione della Festa di San Rocco, la tradizionale “Sagra delle Campanelle” del 16 agosto nel centro storico di Vasto, consolidato appuntamento che coinvolge commercianti, artigiani e hobbisti che vendono campanelle e prodotti in terracotta e vimini.

“ L’iniziativa ogni anno - ricorda l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - registra la partecipazione di turisti e residenti alla ricerca di una campanella originale da acquistare. Un evento che abbiamo voluto confermare e che siamo certi sarà apprezzato anche quest'anno . Seguiremo la normativa in materia, ovvero eventi al chiuso fino a 200 persone, ed eventi all'aperto fino a 1.000 presenze ma contingentate, così come è stato fatto per la Festa del Ritorno che assurge a modello da seguire e che sarà seguito eventualmente anche per la Festa del Santo Patrono” , conclude Della Penna .

" Al fine di garantire il distanziamento tra gli operatori e non creare forme di assembramento - aggiunge l'assessore al Commercio, Luigi Marcello - la manifestazione interesserà il tratto finale di Via Cavour (dall’intersezione di Via XXIV Maggio fino allo sbocco con Corso Garibaldi), Piazza Rossetti, Piazza Diomede, Corso De Parma e Piazza Lucio Valerio Pudente. Sarà pertanto chiuso il passaggio ai mezzi da Via Cavour fino allo sbocco con Corso Garibaldi . Gli operatori sono tenuti a rispettare e far rispettare ai fruitori le disposizioni anti Covid 19”.