'Benvenuta Estate', all'alba il saluto 'virtual edition' del Coro polifonico Stella Maris

Un incontro per 'pochi intimi', tanto per non perdere una consolidata ed apprezzata abitudine.

Quest'anno il tradizionale appuntamento con il 'Solstizio d'Estate' del Coro polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta (solitamente organizzato nelle vicinanze ed all'interno della chiesetta di Santa Maria di Pennaluce a Punta Penna) è andato in scena in versione completamente rivisitata in spiaggia, nella zona del Monumento alla Bagnante, a Vasto Marina.

"Le restrizioni conseguenti alla gravissima emergenza Covid19 hanno reso non possibile l'edizione 2020 del Solstizio d’Estate che la nostra Associazione Corale propone da alcuni anni - spiega il presidente Peppino Forte Jr. -. Per non rinunciare totalmente all’evento e per salutare tutte le persone che a centinaia sono state presenti alle precedenti edizioni abbiamo realizzato un filmato, 'Solstizio d’Estate 2020 virtual edition', che ripropone immagini degli anni scorsi del Solstizio con dei video realizzati dal coro con registrazione audio/video on line.

Al sorgere del sole c'è stata una presenza silenziosa del Coro distanziato e con mascherina per un saluto simbolico all’estate e l’augurio a tutti di una ritrovata serenità".

Nella 'virtual edition' spazio ai seguenti brani:

- epitaffio di Sicilo (II sec AC)

- Sumer is Icumen in (XIII sec)

- La Moresca (XVI sec)

- Tourdion (XVI sec)

Link video (clicca qui)