Madonna di Pennaluce, lo spirito della festa con una serie di foto storiche

Oggi è la festa della Madonna di Pennaluce, una delle feste più sentite e attese dai fedeli vastesi, soprattutto per la bella e suggestiva processione in mare.

Quest'anno, a causa dell'emergenza che stiamo vivendo, tutte le celebrazioni pubbliche sono state annullate.

Attraverso una ricca selezione di immagini storiche, che ricoprono un arco di tempo di oltre un secolo, cercheremo di far rivivere lo spirito della festa, anche con un po' di commozione nel ricordo di sacerdoti che non ci sono più come don Antonio Di Francescomarino, don Danilo Belotti e don Eugenio Marciano.