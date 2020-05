Festa di Santa Maria di Pennaluce, salta la processione per mare

La Festa di Santa Maria di Pennaluce, che per tradizione si celebra la seconda domenica di maggio , quest’anno si svolgerà in maniera diversa perché la situazione che stiamo ancora vivendo non ci permette di ritrovarci insieme.

Non si sono potute fare le due "processioni a terra", quella della domenica precedente, con la quale la statua della Madonna veniva portata dalla Chiesa di Punta Penna alla Chiesa di San Paolo Apostolo, e quella del sabato prima della Festa, oggi per intenderci, con cui si riaccompagnava la statua nella sua dimora abituale, la Chiesa vicino al Faro.

E domani, domenica 10 maggio, giorno della Festa, mancherà la tradizionale e suggestiva "processione per mare" del mattino, un momento molto bello a cui la comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo tiene molto, ma che è tanto caro anche alla Città di Vasto ed a tutto il territorio limitrofo.

La statua di Santa Maria di Pennaluce, però, è già esposta alla venerazione nella Chiesa San Paolo Apostolo ed è lì che celebreremo la Santa Messa alle ore 11.00, ancora senza la presenza dei fedeli in base alle disposizioni vigenti, ma trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube “San Paolo WEB” e sulla pagina Facebook “Parrocchia San Paolo Apostolo - Vasto”. Al termine della Messa reciteremo insieme una supplica per affidarci tutti alla Mamma Celeste.

Per vivere la memoria di ciò che abbiamo vissuto negli anni scorsi, proponiamo un interessante video-documentario del 2007, visibile cliccando il seguente link:

https://www.youtube.com/watch? v=ftaVkiTbhsE&feature=youtu.be

Don Gianni Sciorra, parroco San Paolo Apostolo-Vasto