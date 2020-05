San Michele 'di maggio', storia e foto di una ricorrenza sempre sentita a Vasto

Lino Spadaccini, cultore di storia locale, sul Blog NoiVastesi, offre oggi un significativo contributo su una delle ricorrenze più sentite in città, quella dedicata a San Michele Arcangelo, il patrono di Vasto, nel giorno dell' 8 maggio .

"Oggi - scrive Spadaccini - è la tradizionale festa di maggio di San Michele.

Come per tutte le altre feste religiose appena passate, anche in questa occasione, a causa delle disposizioni sul Covid-19, non si svolgerà la tradizionale processione per le strade del quartiere.

Nel nostro piccolo cercheremo di far rivivere il ricordo della festa attraverso una selezioni di immagini delle processioni degli ultimi venticinque anni".