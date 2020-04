"Distanti, ma onoreremo la conquista della nostra libertà"

"Continuiamo a rispettare le regole, per il nostro bene e per il bene di quanti operano senza sosta contro questo virus, ma il 25 aprile sapremo onorare, nelle nostre case, il ricordo della Liberazione che è stato il principio della nostra vita democratica, inizio di una storia di libertà che, soprattutto oggi, possiamo apprezzare".

Così il sindaco di Vasto, Francesco Menna, annunciando la celebrazione istituzionale messa a punto dall'amministrazione comunale, con il contributo della locale sezione dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), per il 75° anniversario della festa nazionale.

Il coronavirus ha, infatti, imposto notevoli cambiamenti alla nostra vita sociale e anche le imminenti celebrazioni della Festa della Liberazione sono state ripensate in ragione dei vigenti provvedimenti restrittivi.

Nella mattinata di sabato il sindaco, dopo due successivi momenti di raccoglimento personale, presso il Monumento ai Caduti in piazza Caprioli e in Piazza Brigata Maiella, rivolgerà il proprio indirizzo di saluto istituzionale alla cittadinanza dalla Casa Comunale. L'intervento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune a partire dalle ore 11:30.