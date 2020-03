Festa di San Giuseppe a Vasto, un po' di storia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 19 marzo è la Festa di San Giuseppe ed anche del papà.

Inutile dire che la festa è condizionata dal coronavirus, pertanto non si svolgeranno funzioni a cui potranno partecipare i fedeli.

Dopo tutto, sono ancora davanti agli occhi della gente le immagini della novena celebrata da don Gianfranco Travaglini via streaming all'interno della cattedrale deserta.

Coronavirus a parte, questa festa è molto sentita nella nostra città in quanto sono tanti coloro che hanno questo nome (ma anche Peppino, Giuseppina, Pino, Pina, Peppe, ecc.), anche per la presenza della Cattedrale di S. Giuseppe, chiamata così dal 1808 in onore di Giuseppe Bonaparte.