Pedaggio gratuito sull'A14 tra Vasto Sud e Termoli per emergenza ponte crollato

La società Autostrade per l’Italia ha attivato il pedaggio gratuito sulla A14 tra i caselli di Vasto Sud e Termoli, accogliendo la richiesta del presidente della Regione, Marco Marsilio.

La misura straordinaria è stata adottata in seguito al crollo del ponte sul fiume Trigno sulla SS16 in territorio molisano, al confine con l’Abruzzo, per garantire la mobilità dei pendolari e permettere di bypassare il tratto interrotto, evitando il congestionamento della viabilità secondaria.

Il presidente Marsilio ha ringraziato il Ministro Musumeci, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, la Struttura di Protezione Civile nazionale e la società Autostrade per “l’impegno messo in campo e per la sensibilità dimostrata nell’ascolto della nostra richiesta. Questo intervento straordinario - ha concluso - consentirà di garantire la mobilità dei pendolari e residenti e ridurre i disagi sulla viabilità”.