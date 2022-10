'Oscar per l'Ecoturismo' a Vasto per la Riserva di Punta Aderci

Al TTG Travel Experience in corso di svolgimento alla Fiera di Rimini , al termine della tavola rotonda dal tema “ Il turismo 4.0 tra transizione ecologica e innovazione digitale ” a cui ha partecipato il vice sindaco con delega al Turismo Licia Fioravante , è stato conferito l' Oscar per l'Ecoturismo al Comune di Vasto, ed in particolare per la Riserva di Punta Aderci .

Soddisfatta Fioravante: "Questo premio ci rende sempre più consapevoli che la nostra terra, con le sue riserve e i paesaggi che la contraddistinguono si prestano a quella forma di turismo a cui ambiamo, e che viene sempre più apprezzato. Il turismo attivo, sostenibile, che si nutre di intermobilità. La Via Verde è il grande attrattore turistico su cui puntare per allungare la stagione e rendere quello del settore turistico un’opportunità di lavoro vera per i nostri giovani. La ciclovia unitamente alla Costa dei Trabocchi, di cui Vasto ne costituisce una Capitale naturale, sono i brand su cui puntare per il Futuro. I Comuni coinvolti, la Provincia e la Regione devono lavorare assieme per completare e migliorare questa opera strategica per il nostro territorio e arricchirla di contenuti e servizi. Puntare sui collegamenti con i centri cittadini e i borghi vicini. Il cicloturista deve fare il pieno di esperienze che certo non mancano nei nostri territori, e' ora necessario ed imprescindibile metterle in rete e farle conoscere".