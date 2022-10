La ventricina vastese tra i salumi migliori d’Italia

Per tutti gli appassionati di salumi, ventricine, salamelle e soppressate si è tenuta la 15ª edizione del Campionato Italiano del Salame, dall’8 al 9 ottobre 2022 a Sasso Marconi (Bologna), all’interno della Fattoria Zivieri. L’evento, organizzato dall’Accademia delle 5T (Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza, Tracciabilità) ha premiato le eccellenze italiane, provenienti da varie regioni italiane: Calabria, Abruzzo, Piemonte, Marche, Romagna e tanti altri da Nord a Sud, che si sono distinte per la qualità e per il rispetto della tradizione. Hanno partecipato 200 salumifici, ma fino al podio dei vincitori ne sono arrivati circa 60. L'Abruzzo ha avuto cinque premiati, la Calabria tre, l'Emilia Romagna due come il Piemonte e la Lombardia, seguite da un premio per le Marche, per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia.

Il territorio Vastese ha espresso al meglio le sue eccellenze esprimendo l’identità di un territorio e la qualità delle materie prime, conquistando molti premi. Tra questi, nella categoria “Salami ottenuti da carni di maiale rosa” è stata premiata la ventricina biologica di Verdebios, azienda di Celenza sul Trigno; la ventricina di Pelatella casertana di Fattorie del Tratturo di Scerni che è arrivata seconda nella categoria “Salami ottenuti da carni di maiale a manto scuro”. Premi speciali per la salamella di fegato al vin cotto sempre di Fattorie del Tratturo di Scerni (Miglior salame con quinto quarto), ventricina del Vastese di Salumi Racciatti di Furci (premio Rustichella d’Abruzzo “Ventricina abruzzese”), ventricina del Vastese biologico di Salumi Di Fiore di Fresagrandinaria (premio Spiga d’oro “Salame di azienda bio”). Infine, l’azienda agrituristica Aia Verde di Pizzoferrato è stata insignita del premio Sirman “Oscar alla carriera”.

LA CLASSIFICA

Salame di Suino nero

Primo classificato: Salame di Mora Romagnola di Macelleria Zivieri di Zola Predosa (Bologna)

Secondo posto: Ventricina di Pelatella casertana di Fattorie del Tratturo di Scerni (Chieti)

Terzo: Salame alle erbe Chiappalo di Agrisalumeria Luiset di Ferrere (Asti)

Salame di maiale rosa o misto

Primo classificato: Ventricina biologica di Verdebios di Celenza sul Trigno (Chieti)

Secondo: Cacciatorino Il Pasturello di azienda agricola Ivano Pigazzi di Pasturo (Lecco)

Terzo: Salame affumicato di Salumi Molinari di Zuglio (Udine) che ha vinto anche il premio speciale per il miglio salame affumicato

Salame di non solo maiale

Vincitore: Salame di daino di Macelleria Zivieri di Zola Predosa (Bologna)

Salame di Quinto Quarto

Vincitore: Salamella di fegato al vin cotto di Fattorie del Tratturo di Scerni (Chieti)

Categoria ‘Nduja

Vincitore: Enzo Ioppolo di San Giorgio a Morgeto (Reggio Calabria)

Premio speciale “Salame piccante con peperoncino italiano ”Soppressata piccante del Salumificio Santa Barbara di Casabona (Crotone)

Premio speciale “Salame dolce e magro del Nord”: Salame Nobile del Giarolo della Macelleria Ennio Mutti di Sarezzano (Alessandria)

Premio speciale “Soppressata del Sud Italia”: Soppressata di maiale rosa della Macelleria Ferdinando Sacco di Lago (Cosenza)

Premio speciale “Sopressa del Triveneto”: Soppressa biologica dell’Agriturismo La Buona Terra di Cervarese Santa Croce (Padova)

Premio speciale Rustichella d’Abruzzo “Ventricina abruzzese”: Ventricina del Vastese di Salumi Racciatti di Furci (Chieti)

Premio “Salame di azienda bio”: Ventricina del Vastese biologico di Salumi Di Fiore di Fresagrandinara (Chieti)

Premio speciale “Ciauscolo”: Il Campagnolo di Re Norcino di San Ginesio (Macerata)