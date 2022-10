Stabilizzazione personale, nuove assunzioni e benefit per i lavoratori: "Notizie positive"

Il 5 ottobre si è svolto un incontro sindacale presso la Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti i cui contenuti e le argomentazioni trattate sono di “grande importanza a vantaggio dei lavoratori”.

In una nota ad evidenziare questo sono Vincenzo Pace, sindacato Nursind, e Raffaello Villani, segretario FSI.

"Con grande soddisfazione - si legge nel documento diramato dai rappresentanti delle due sigle sindacali - le Organizzazioni Sindacali esprimono compiacimento per i risultati conseguiti, tra i quali il quasi completamento del Percorso di Stabilizzazione del personale che ha riguardato oltre 500 dipendenti di cui circa 190 Infermieri solo nel corso del 2022 ma anche le altre Professioni Sanitarie quali, i Tecnici Sanitari gli OSS ed altre Professioni dai numeri esigui.

Ma grande soddisfazione viene perpetrata anche verso le assunzioni in corso provenienti dai Concorsi Pubblici riguardanti gli Infermieri ( 45 unità), gli OSS ( 162 unità ) i Tecnici di Radiologia ( 30 unità, procedura in fase di completamento ) ma anche Tecnici di Laboratorio, Amministrativi; ovvero un numero considerevole di personale delle varie professioni che consentiranno di migliorare sensibilmente l’organizzazione sanitaria ai vari livelli. Se solo si pensa ai tanti sacrifici sostenuti in questi anni di Pandemia, tali sforzi aziendali generano profonda soddisfazione. Non meno importante è l’aver raggiunto accordi definitivi in merito ai sistemi incentivanti che consentiranno discreti compensi aggiuntivi, tra le quali le Progressioni Economiche PEO 2021, che verranno corrisposte con la mensilità di ottobre agli aventi diritto, ma altrettanto importante l’impegno assunto dalla stessa azienda a chiudere in tempi brevissimi anche le Progressioni Economiche 2022 tanto da consentirne l’opportunità a coloro che, per varie ragioni, sono stati esclusi negli anni 2020/21.

Altrettanto significa la imminente conclusione dei lavori di certificazione relativi alla Produttività 2021 tanto da consentirne la remunerazione entro i prossimi mesi.

Un insieme di notizie positive che consentono agli stessi Sindacati di esprimere un giudizio estremamente positivo anche in ragione al l’impegno profuso e al grande senso di responsabilità ed unitarietà dimostrata nel voler perseguire gli obbiettivi prefissati e i risultati conseguiti. In conclusione un bel giorno ricco di notizie estremamente positive".