Casalbordino, incontro su quattro bandi del GAL Costa dei Trabocchi

Quattro bandi aperti e le opportunità di finanziamento per le imprese del territorio. Saranno questi i temi al centro dell’incontro di “sensibilizzazione territoriale” che si terrà domattina alle 9.30 presso il palazzo municipale di Casalbordino in piazza Umberto I.

L’assessore Paola Basile, delegata della giunta guidata dal sindaco Filippo Marinucci alle attività economiche, produttive e commercio, invita tutti i possibili interessati a partecipare ed intervenire all’incontro “organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il GAL Costa dei Trabocchi”.

Sarà occasione per conoscere e approfondire il contenuto dei bandi, come accedervi e le possibilità offerte dal GAL Costa dei Trabocchi per finanziamento e sostegno economico delle attività.

Questi i quattro bandi aperti al centro dell’incontro:

Interventi a supporto degli investimenti materiali e immateriali delle aziende (19.2.1.1.3.)

Supporto alla creazione d’impresa (19.2.1.1.1.)

Costruzione e integrazione del sistema di offerta (19.2.1.1.6.)

Rafforzamento della competitività delle imprese della costa dei trabocchi (19.2.1.1.4.) – linea di intervento A e B.

Obiettivo del primo bando, riporta il GAL Costa dei Trabocchi, è “favorire gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati a migliorare la fruizione turistica del territorio e, in particolare, a supportare lo sviluppo turistico della Via Verde e della Rete Ciclabile dei Trabocchi, anche attraverso innovazioni di prodotto, di servizio e di processo”.

Il secondo bando “mira a favorire la nascita e l’avviamento di nuove imprese, che introducano prodotti funzionali all’erogazione di servizi per la fruizione del territorio, sfruttando in particolare le potenzialità di sviluppo turistico della Via Verde, anche e soprattutto attraverso innovazioni di prodotto, di servizio e di processo”.

“Costruzione e integrazione del sistema di offerta” è il sottointervento che punta a favorire il consolidamento e lo sviluppo di “reti esistenti, consorzi o cooperative nonché alla creazione e allo sviluppo di nuove reti di imprese, consorzi o cooperative”.

La linea di intervento A e B di “Rafforzamento della competitività delle imprese della costa dei trabocchi” ha l’obiettivo di “favorire gli investimenti finalizzati a migliorare il posizionamento competitivo delle aziende e dei loro prodotti/servizi, in particolar modo attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale e in maniera correlata con la promozione della Costa dei Trabocchi”.