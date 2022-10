Don Gianni Di Felice è il nuovo parroco di Pollutri

Nella parrocchia del Santissimo Salvatore di Pollutri dal primo novembre ci sarà come nuovo parroco don Gianni Di Felice al posto di mons. Michele Carlucci.

“Monsignor Michele Carlucci ha chiesto di essere esonerato dal compito di amministratore parrocchiale della parrocchia del Santissimo Salvatore in Pollutri - si legge in un comunicato dell’arcivescovo Bruno Forte - , nel rispetto della sua volontà nomino parroco della stessa parrocchia don Gianni Di Felice, originario di Chieti, finora missionario in Cina, dove non gli è consentito rientrare. Don Gianni si è reso disponibile con fede e generosità alla richiesta fattagli e inizierà il suo ministero di parroco del Santissimo Salvatore in Pollutri dal 1° novembre 2022. Mons. Carlucci conserva il suo incarico di responsabile e promotore dell’attività missionaria dell’Arcidiocesi e riceverà un nuovo incarico pastorale non appena si sarà completamente ristabilito dalle conseguenze dell’operazione recentemente subita al ginocchio sinistro. Il Signore benedica tutti noi, in particolare la bella comunità parrocchiale di Pollutri, e Maria Santissima ci accompagni con la sua intercessione materna”.