Casalbordino, proseguono i lavori di riqualificazione del territorio

“Si disegna la Casalbordino del futuro” dichiarò Carla Zinni, vicesindaca e assessore ai lavori pubblici, annunciando l’avvio dei lavori nella zona del belvedere in via Porta Nuova. Lavori che procedono alacremente e che presto renderanno più sicura e più bella “una delle zone di passaggio della città”.

Proseguono i lavori in via Porta Nuova e nuovi cantieri stanno partendo per la riqualicazione, la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’intero territorio comunale. Via San Sebastiano è una delle zone più importanti di Casalbordino, tra le più ampie e popolate. Qui si trovano varie attività economiche, un supermercato e lo stadio comunale e vi sorgeva la prefettura. “Stanno riprendendo i lavori di manutenzione stradale” ha dichiarato il sindaco Filippo Marinucci, i primi a ripartire sono proprio i lavori in via San Sebastiano.

Il cantiere avviato in queste ore interesserà il rifacimento dei marciapiedi, primo passo per una “vera riqualificazione” in via di predisposizione, ha sottolineato la vicesindaca Zinni. L’assessore alla viabilità e alle manutenzioni Amerigo Tiberio rimarca l’attenzione riservata ai pedoni e alla sicurezza stradale e sulla riqualificazione di via San Sebastiano ne sottolinea l’obiettivo: “breve, come da impegni presi, ci dedicheremo con rinnovata incisività alla valorizzazione di un'area verde attrezzata, che possa ridare vitalità e colore all'intero quartiere”.