Domenica 2 ottobre si svolgerà la “Pedalata con Spirito per lo Spirito”

Lo sport non è solo esercizio fisico e attività agonistica (per chi arriva a praticarlo) ma, forse soprattutto, socialità, incontro, frequentazione dei luoghi del nostro territorio, condividerne l’anima, la cultura, la storia e le bellezze. Ci sono angoli dei nostri paesi legati a momenti trascorsi insieme, animati con passione e divertimento. E lo sport può essere cura della salute e del proprio corpo.

L’evento di domenica prossima tra Scerni e Monteodorisio testimonia tutto questo e ne è dimostrazione. Perché nell’organizzazione e nello “spirito” dell’iniziativa si ritrovano la cura della salute, la socialità e la condivisione delle bellezze del nostro territorio. La “Pedalata con Spirito per lo Spirito” promosso dall'associazione Sulle orme dei Sanniti nell'ambito del progetto "Diamoci Una mossa” promosso dall’Ambito sociale, e dai comuni di Monteodorisio e Scerni ed aperta a tutti gli amatori, “partirà da Fonte Sant’Angelo di San Giacomo Scerni alle ore 8:30 fino ad arrivare all'ultima tappa alle ore 11:30 al Castello di Monteodorisio dove si concluderà con giochi e percorsi in bicicletta per bambini” rendono noto gli organizzatori.

“A seguire ci sarà la consegna degli attestati ai giovani che hanno frequentato il corso per aspiranti guide Cicloturistiche. Si concluderà con un buffet di ringraziamento” il programma dell’evento a cui ci si può iscrivere contattando il numero indicato sulla locandina.

“L'iniziativa rientra all'interno del progetto dell'Ambito sociale ed ha delle finalità di rilievo per i nostri piccoli Comuni, perché coinvolge i giovani in maniera attiva dandogli la possibilità di essere protagonisti della valorizzazione del proprio territorio – hanno sottolineato la sindaca di Monteodorisio Catia Di Fabio e il sindaco di Scerni Daniele Carlucci - il turismo attivo deve essere un punto di forza e le nostre amministrazioni lavoreranno per la valorizzazione del nostro paesaggio, bellezze e potenzialità”. I due primi cittadini ringraziano “tutte le associazioni coinvolte e tutti i volontari che parteciperanno alla riuscita di questa giornata”.