San Buono, centro senz’acqua fino al pomeriggio

La stagione più calda dell’anno è anche la stagione delle emergenze idriche e della carenza di acqua, quotidiano diventa il bollettino delle ore senza la normale fornitura idrica e di interruzioni non differibili per riparazioni. Accade anche negli altri periodi dell’anno ma sicuramente l’estate, anche oltre i paletti del calendario tra giugno e settembre, è la stagione del picco.

Anche quest’anno gli ultimi mesi sono stati contrassegnati da bollettini settimanali e avvisi urgenti quasi quotidiani. Una successione che si sta interrompendo in questi ultimi giorni: nel fine settimana non c’è stata nessuna interruzione non differibile e solo due dal 23 (Archi) a ieri. Quando la Sasi ha pubblicato avviso di interruzione idrica per le giornate di ieri ed oggi a San Buono.

“A seguito di un lavoro urgente di riefficientamento della rete idrica, si rende necessario procedere all’interruzione della fornitura idrica nel comune di San Buono – ha comunicato la società - Località C.da Pantano, fino a fine lavori prevista per le ore 17.00 di oggi 26 Settembre 2022 e in Località intero Capoluogo, dalle ore 8.30 di domani 27 Settembre 2022 fino a conclusione dei lavori prevista per le ore 17.00 della medesima giornata”.

In questi mesi il lunedì è stato anche il giorno in cui la Sasi ha pubblicato il crono programma settimanale delle interruzioni programmate in tutta la Provincia. Per la prima volta, oltre la netta diminuzione delle interruzioni improvvise, non è stato pubblicato nessun crono programma sui canali comunicativi della società.