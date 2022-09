Casalbordino, inaugurata la “Casa delle Arti”

“Casa delle Arti”, un nome evocativo per un progetto innovativo per il territorio e i suoi giovani. Imparare a suonare strumenti musicali, vivere la propria passione per l’arte della musica immersi nella galleria permanente di quadri di artisti locali. Arti che ogni giorno si potranno vivere insieme, contemporaneamente, che si incontrano. Un incontro fecondo come quello avvenuto tra la Pro Loco di Casalbordino e Guero Art Lab di Guerino Taresco che ha portato alla nascita della “Casa delle Arti”.

Imminente l’inizio delle attività e le prime lezioni, il varo della “Casa delle Arti” è avvenuto ieri pomeriggio con l’Open Day nei locali comunali in piazza Giovanni Paolo I di Località Miracoli (di fronte la Basilica della Madonna dei Miracoli) che ospitano la sede della Pro Loco. “Grande affluenza di bambini accompagnati dai genitori per l'Open Day, tenuto alla Casa delle Arti – ha raccontato il presidente della Pro Loco Nicola Tiberio - con il maestro-musicista Guerino Taresco i ragazzi hanno potuto conoscere gli strumenti musicali per iniziare il loro percorso nell'affascinante mondo della musica”. Nel corso dell’Open Day, in rappresentanza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci, sono stati presenti la vicesindaca Carla Zinni e gli assessori Amerigo Tiberio e Umberto D’Agostino.

La “Casa delle Arti” è un progetto «teso ad avvicinare e sensibilizzare i ragazzi alle arti – ne ha raccontato lo spirito la Pro Loco - In un momento storico complesso come quello che viviamo, la bellezza delle arti ed il sapere sono cura per l’anima che si riverbera sul corpo, sul suo benessere, l’arte è come una medicina che guarisce dalle “bruttezze” della quotidianità, da ciò che non ci piace e riesce a donarci piacere, fa in modo che attraverso di essa, ognuno di noi possa liberare ed esplorare più profondamente le proprie emozioni».