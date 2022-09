Pollutri, istituite cinque borse di studio

La Costituzione italiana sancisce l’importanza vitale e fondamentale dell’istruzione, della possibilità che tutti i cittadini possano accedere ad ogni grado di studio. L’istruzione è leva importantissima per l’uguaglianza di tutti i cittadini, un’uguaglianza non solo formale ma sostanziale. Tanti sono nella storia i grandi pensatori che hanno riflettuto su quanto la conoscenza e la formazione della coscienza sono alla base del concetto stesso di cittadinanza. Le borse di studio, i sostegni economici alle famiglie che non hanno i mezzi sufficienti per poter godere appieno dei diritti sanciti dell’articolo 34 della Costituzione. Iniziative ancora più importanti quest’anno, in cui le famiglie sono alle prese con forti rincari dei costi per il corredo scolastico e i libri di testo.

L’Amministrazione Comunale di Pollutri, guidata dal sindaco Nicola Maria Di Carlo, ha istituito cinque borse di studio alla memoria del compianto prof. Giancarlo Galassi ed interamente finanziate dalla vedova Virginia Vitali. Destinatario della borsa di studio di 700 euro lo studente residente a Pollutri che ha conseguito i più alti voti di ammissione e il miglior voto all’esame di maturità quest’anno, della borsa da 600 euro gli studenti che hanno conseguito i migliori voti agli esami di stato, della borsa di studio da 300 euro gli studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" di Pollutri ed hanno conseguito i migliori voti agli esami finali.

“Per partecipare è necessario presentare al protocollo del Comune entro il 30 novembre 2022 il modello di richiesta, disponibile, insieme all'avviso pubblico, sul sito internet del comune all'indirizzo https://www.comunedipollutri.it/it/news/borse-di-studio-comunali-2022-per-alunni-meritevoli - rendono noto il sindaco Di Carlo e l’Amministrazione Comunale - la consegna delle borse di studio avverrà, come di consueto, nel corso di una cerimonia pubblica durante le festività natalizie, alla presenza delle autorità”.