Un nuovo progetto per promuovere il Centro storico di Vasto

Basterà scaricare un Cr-Code, con l’ausilio di uno smartphone o un tablet, per acquisire informazioni sul patrimonio culturale, artistico e commerciale del Centro Storico, grazie al progetto di promozione del territorio del Consorzio Vasto in Centro. Il progetto è stato presentato il 23 agosto nella Sala Consigliare Comunale alla presenza del Sindaco, Francesco Menna, gli assessori Felicia Fioravante, Anna Bosco e Carlo Della Penna, insieme alla consigliera regionale Sabrina Bocchino, il funzionario Americo Ricciardi, il presidente del Consorzio Vasto in Centro Marco Corvino e Mattia Perrotta Project Manager del progetto.

“Ringraziamo il Consorzio che ha proposto questo progetto e la consigliera regionale Sabrina Bocchino che si è messa a disposizione della città, come già fatto per altri progetti”, ha detto il Sindaco, Francesco Menna. “I cartelli saranno collocati nelle aree dei principali luoghi di interesse storico,” ha evidenziato il sindaco, “e avranno lo scopo di guidare il visitatore alla scoperta della città. La segnaletica consentirà di fornire indicazioni per raggiungere i siti di maggiore interesse e avere approfondimenti storici culturali dei siti visitati”.

“Ho colto la valenza di questo progetto proposto da Marco Corvino”, ha spiegato Sabrina Bocchino, “ritenendo importante promuovere le bellezze della nostra città e le sue iniziative, che vanno assolutamente fatte conoscere. Abbiamo finanziato con orgoglio questa iniziativa con un finanziamento di 40.000 euro. In questa circostanza voglio sottolineare quanto sia opportuno avere istituzioni vicine alla città.”

“Ringrazio gli amministratori comunali e la consigliera regionale Bocchino, i componenti del cda del Consorzio e tutte le attività socie che hanno creduto in questo progetto di promozione del centro commerciale naturale.” Ha detto Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro. "Questo è un grande passo per la valorizzazione del centro commerciale naturale. Tutto ciò è possibile grazie ai negozi che credono in questo progetto e alle bellezze del centro. Saranno messi in evidenza i tanti aspetti del territorio mediante il web, i social, le segnaletiche turistiche che consentiranno di valorizzare Cultura, Food and beverage e shopping, Inoltre è stato realizzato un video promozionale che uscirà la prossima settimana, interamente girato a Vasto che racconterà una storia, che fa capire come le esperienze di un tempo si interfacciano a quelle di oggi.”

“Un ambizioso piano che si sviluppa su quattro macroaree” ha aggiunto l’assessore al Turismo, Licia Fioravante, “e che si sintetizza in una sola parola: comunicazione. Una idea molto bella che cede il passo ad un nuovo tipo di informazione, che punta a offrire in chiave più moderna tutte le indicazioni utili al turista per un soggiorno accattivante e appagante nella nostra città”.

L’assessore al Commercio Anna Bosco ha ricordato quanto sia importante valorizzare le attività produttive e commerciali. “Questo progetto riesce a valorizzare la città, il territorio e dà la giusta visibilità alle attività commerciali che spesso sono la prima interfaccia con i visitatori della città.”

Mattia Perrotta spiegando le peculiarità del progetto, ha sottolineato come è stato importante creare una nuova sinergia tra enti diversi, per valorizzare in modo innovativo tutte le potenzialità del centro storico. Il progetto unisce insieme la Regione, il Comune e il Consorzio Vasto in Centro, promuovendo una comunicazione integrata, con un nuovo sito, con contenuti in costante aggiornamento, fruibile con un Cr-Code, che sarà inserito alla segnaletica, sia a quella esistente che in quella nuova, per consentire di poter arrivare rapidamente a tante informazioni, ai vari eventi organizzati, a percorsi di storytelling tra storia, archeologia e cultura. Il progetto offrirà una vera e propria guida per il visitatore, un nuovo servizio online che consentirà di aggregare tutte le attività commerciali, le curiosità, i locali e i punti di interesse culturali presenti dell’area di Vasto in Centro. Basterà scansionare uno dei qr-code che saranno reperibili nell’area, nella cartellonistica, sulle vetrine delle attività commerciali per poter navigare nel portale www.vastoincentro.it, in una mappa utilizzabile da smartphone e tablet che raggruppa tutti i punti di interesse.