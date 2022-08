'Città del Vino', premiata tra le eccellenze Vini Alberto Tiberio

Siamo nella settimana centrale dell’estate, il clou della stagione. Ferragosto è il simbolo di tutta l’estate, giorni in cui ogni territorio cerca di costruire le migliori vetrine ed offrire al massimo delle potenzialità le proprio ricchezze e bellezze. Un periodo che inizia con la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle. Stelle che scendono dal cielo accompagnando sogni e desideri. E le stelle delle eccellenze migliori che salgono all’onore dei meritati riconoscimenti.

È stata una parate di stelle anche la cerimonia organizzata a Canosa Sannita da Città del Vino, una serata in cui sono state premiate le eccellenze dei territori, le stelle del firmamento delle ricchezze e della valorizzazione. Sono state premiate, riporta il resoconto della serata pubblicato dal Comune di Canosa Sannita, “le aziende abruzzesi che sono state medagliate in occasione della ventesima edizione del Concorso Enologico Internazionale organizzato da Città del Vino”. Insieme ai “Sindaci dei territori che ospitano le aziende in oggetto. Ciò per sottolineare, l’intimo rapporto che deve insistere tra il privato e l’amministratore”. Durante l’incontro “sono stati presentati gli ultimi dati dell’ osservatorio riservato al turismo enogastronomico organizzato da Città del Vino e gestito da Nomisma” e sono stati presenti “il Presidente Angelo Radica, il Direttore Paolo Corbini e il Coordinatore Regionale Di Sario Lorenzo di Città del Vino”, in rappresentanza della Regione Abruzzo “il Consigliere Fabrizio Montepara” e “i Sindaci di Controguerra, Rocca San Giovanni e Assessore di Orsogna”.

Tra le eccellenze premiate Vini Alberto Tiberio di Casalbordino. “Una serata speciale per tutti noi – ha dichiarato l’assessore al commercio e al turismo Paola Basile, presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Casalbordino guidata dal sindaco Filippo Marinucci – l’Associazione tra le più importanti e rinomate nel settore, ha premiato a Canosa Sannita con ben tre argenti i Vini Alberto Tiberio e il Comune di Casalbordino per essere stato presente e costante per la valorizzazione del territorio”. “Un grande riconoscimento – sottolinea l’assessore Basile - per i nostri vini cerasuolo, pecorino e montepulciano che ci rende orgogliosi e ci dà nuova forza e slancio per continuare a garantire la qualità dei nostri prodotti e migliorare costantemente la nostra offerta”.

In Abruzzo è nota la presenza di aziende vitivinicole di ottima qualità ed è importantissima la reputazione territoriale, frutto di buone amministrazioni comunali, hanno sottolineato i referenti di Città del Vino. È la motivazione che portato Città del Vino a premiare i produttori e anche i sindaci. Oltre la cura della qualità è necessario comunicare e collaborare con chi ha la responsabilità di gestire i territori, è la forza ed il messaggio che Città del Vino vuol trasmettere.

“La nostra azienda è orgogliosa di aver portato su questo bellissimo podio i due autoctoni abruzzesi per eccellenza, il pecorino IGT Terre di Chieti ed il Montepulciano d’Abruzzo DOC, incorniciando l’importantissimo connubio tra la qualità dei prodotti enologici e l’operato amministrativo” ha sottolineato Vini Alberto Tiberio.

Un importantissimo riconoscimento ottenuto da Vini Alberto Tiberio che dona lustro al territorio e all’impegno di qualità dell’azienda che, il mese scorso, ha festeggiato il primo compleanno del punto vendita nel centro di Casalbordino. Una modalità di vendita diretta e di contatto con il territorio molto diffusa ma che è stata un’innovazione per Casalbordino. In questi ormai tredici mesi Vini Alberto Tiberio è stata protagonista e prezioso supporto di tante iniziative sportive e culturali. E si affermata sempre più una presenza non solo commerciale. Entrare nel punto vendita, ascoltare Alessandra Tiberio raccontare la produzione e la varietà dei vini presenti, è tuffarsi in una parte importante della storia casalese, è entrare nel cuore di una passione e un’intraprendenza che arricchisce la cultura e il tessuto socio-economico di Casalbordino. Non è un mero acquisto, non si consuma una mera compravendita ma è un viaggio. In cui, per chi entra nel punto vendita di piazza Zimarino, Alessandra accompagna con passione e simpatia, solarità ed entusiasmo, tra i vigneti e in decenni di attività, nel presente che affonda in un ricco passato per costruire un avvenire ancor più ricco. Mostrando all’avventore occasionale e al cliente la vasta gamma di prodotti tra cui è possibile acquistare ed apprezzare anche le medaglie d’argento premiate da Città del Vino.