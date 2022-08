Cinghiali in spiaggia, il Consorzio Vivere Vasto Marina auspica soluzioni concrete

Si moltiplicano le segnalazioni sulla presenza di cinghiali, oltre che nelle aree interne e di campagna del territorio, anche in zone di spiaggia ed in particolare nell’area meridionale della riviera, dove presenti numerose strutture ed attività turistiche.

Alcuni esemplari, a caccia di cibo, arrivano sempre più spesso anche a poca distanza da ombrelloni, sdraio e lettini sull’arenile oltre a manifestarsi nelle zone di vegetazione ove purtroppo frequentemente ed incivilmente viene gettata immondizia e spazzatura ed anche nei tratti di collegamento tra la pista ciclopedonale e la spiaggia.

Il nostro consorziato Domenico Antenucci, balneatore dell’area, e tutto il sodalizio rilanciano la questione e attendono immediate soluzioni concrete per risolvere un problema , non di poco conto, in termini di decoro e di sicurezza. Misure di contenimento, che siano sostenibili e soprattutto efficaci, non sono più rinviabili. Dal Comune apprendiamo che si è in attesa dell’autorizzazione dell’ISPRA per il posizionamento delle gabbie. Ci aspettiamo che questa settimana gli enti preposti risolvano la questione.