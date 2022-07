Un immenso mare di musica con Tullio De Piscopo

Com’è profondo il mare cantava Lucio Dalla, com’è profondo il mare e siamo tanti si ascolta nei versi del cantautore bolognese. Ed è stato profondo, profondissimo, il mare di musica ed entusiasmo che ha travolto il lido di Casalbordino. Erano tanti, tantissimi, gli spettatori che per due ore sono stati rapiti, coinvolti, travolti da un mare di musica ed entusiasmo. Forse anche di più. Oltre duemila le persone di fronte il palco e per una lunga estensione sul litorale, sono state forse altrettanto se non di più coloro che hanno partecipato al concerto seduti sul muretto o nei dintorni. Un’atmosfera che ha riportato a tempi ormai lontani, di grandi raduni musicali del passato e di concerti e incontri. Ma non è memoria di decenni fa, non è accaduto nei luoghi dei film dell’infanzia di intere generazioni. È cronaca di oggi, è storia di questi giorni, ed è accaduto nella suggestiva e bellissima cornice del lungomare di Casalbordino. Tra i partecipanti all’evento l’amministrazione comunale era rappresentata dall’assessore al turismo Paola Basile con accanto l’assessore alla cultura e vicesindaca Carla Zinni e il sindaco Filippo Marinucci.

“Un mare di musica” è nome suggestivo, unisce una punta di diamante del territorio casalese (il mare appunto) ed una (la musica) dell’estatissima casalese 2022. Ed è suggestivo per le atmosfere che evoca, per quell’onda travolgente a cui rimanda. Così era atteso e così, anzi anche oltre quanto auspicato, è stato. Due ore di musica travolgente, coinvolgente, Tullio De Piscopo in forma straordinaria, musica di altissimo livello donata ai presenti insieme a Arturo Caccavalle (voce e tromba), Oreste Sbarra(batteria), Alessandro Florio (chitarra), Luciano Lucky Pesce (tastiere), Mino Berlano (basso) e Simone Sala (pianista). Il concerto sul lido di Casalbordino ha visto in scena la preparazione, la totale dedizione alla musica, l'immensa bravura degli artisti. Ma non solo perché l’entusiasmo e la forza trasmessa dalla musica come onde ha coinvolto tutti. Era stata una giornata calda, caldissima, ed è stata (ma non per le temperature) una serata ancora più calda. Casalbordino ha scritto una pagina importante, una serata memorabile, in cui questo concerto, il festival “Un mare di musica”, è approdato nella sua cornice migliore e naturale. A pochi passi dalla musica della natura e del nostro mare grandissima musica. Reso possibile, come il direttore artistico Simone Sala ha ricordato con emozione e profonda gratitudine anche sul palco, dall’impegno instancabile e capace di superare ogni criticità, ogni difficoltà, ogni ostacolo dell’assessore al turismo Paola Basile, del responsabile demanio degli uffici Maurizio Aquilano e di tutto il Comune di Casalbordino. Il successo del concerto, le migliaia di persone che hanno partecipato e il grande spettacolo che ha animato la serata casalese sono stati il frutto di tutto quest’impegno, e anche molto di più, portato avanti per mesi fino all’ultimo giorno. Il maestro Sala ha sottolineato l’impegno e gli sforzi necessari nell’organizzare il concerto e tutto il festival sul palco all’inizio della serata invitando sul palco l’assessore Paola Basile che ha ringraziato gli artisti, il direttore artistico Sala, l’amministrazione, il responsabile dell’ufficio del demanio e gli uffici che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso evento ed espresso la soddisfazione e l’entusiasmo per esser riusciti a realizzare questo bellissimo concerto in una cornice stupenda con la musica delle onde del mare a pochi passi in sottofondo.

Il successo del concerto, le migliaia di persone che hanno partecipato e il grande spettacolo che ha animato la serata casalese sono stati il frutto di tutto quest’impegno, e anche molto di più, portato avanti per mesi fino all’ultimo giorno. Un concerto che, come ha ricordato nei saluti iniziali Sala, è stato realizzato con la sponsorizzazione dello studio Anna Molisani - Interior designer. Una straordinaria artista casalese, grande professionista, che ha creduto nel valore e nella forza dell'arte e di questo spettacolo.

Al termine della serata sono intervenuti il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci e alcuni volontari della Protezione Civile. Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e ha ringraziato l’assessore Paola Basile e chi si è impegnato per questo concerto, il direttore artistico Simone Sala, Tullio De Piscopo e tutti gli musicisti. La Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino – attiva e presente come sempre per garantire l’organizzazione e la sicurezza, insieme alla Polizia Locale, del concerto - ha omaggiato Tullio De Piscopo per ringraziarlo del supporto ricevuto con uno spot due anni fa nei primi drammatici mesi della pandemia. Fu possibile grazie ad un amico comune, un grande amante della musica, scomparso pochi mesi fa: Enzo Ciancio. Un commosso ricordo e ringraziamento a lui è giunto nelle parole del presidente della Protezione Civile Tommaso Bucciarelli. Da lassù Enzo sicuramente continuerà ad amare e seguire la musica e la sua Casalbordino. E chissà, magari, in questi mesi avrà vegliato sulla preparazione di questo concerto e sarà stato catturato anche lui dall’entusiasmo per quel che la sua Casalbordino è riuscita a realizzare.

“Un mare di musica” continuerà ad animare l’estatissima casalese il 4 agosto a Largo Palazzo Furii di Maurizio Rolli e Emanuela Di Benedetto e il 13 agosto con il concerto all’alba di Simone Sala.