Uno splendido buongiorno da Vasto e dalla Costa dei Trabocchi

I social network e le piattaforme di messaggistica sono ormai tra i più importanti canali di comunicazione. Da smartphone o computer, da tablet o altri mezzi tecnologici ogni giorno migliaia di post, messaggi, comunicazioni, notizie irrompono nella nostra quotidianità. Social che sono vetrine indispensabili per le informazioni più disparate. Enti pubblici ed istituzioni vivono pienamente questa realtà e ogni giorno informano la cittadinanza e vi comunicano su queste moderne agorà.

I tutori della legalità e dell’ordine pubblico da anni ormai si sono attrezzati verso moderna dimensione. Tra essi la Guardia di Finanza presente su tutte le più conosciute piattaforme: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Costantemente le Fiamme Gialle rendono note operazioni ed interventi eseguiti in tutto il Paese su questi canali. Ma non solo. Perché tra le varie notizie ed informazioni ogni giorno pubblicano bellissime “cartoline” di luoghi stupendi del Belpaese per inviare il buongiorno a chi li segue. Realizzando così una speciale vetrina per tanti territori che chiunque, ovunque si trova, può così ammirare e scoprire.

Quest’oggi il buongiorno della Guardia di Finanza è giunto da Vasto con una fotografia scattata accanto ad uno dei simboli per eccellenza della nostra costa, il trabocco. “Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #NoiconVoi #Vasto” la frase che ha accompagnato la pubblicazione della foto su facebook, twitter, instagram e telegram. Ed è la seconda volta in pochi mesi che, sui canali social delle Forze dell’Ordine, tutta Italia (e probabilmente non solo) ha potuto ammirare le bellezze della nostra costa. Analoga scelta comunicativa della Guardia di Finanza è portata avanti anche dalla Polizia di Stato. E lo scorso 3 febbraio la meraviglia d’Italia scelta fu l’alba mozzafiato sul golfo vastese.