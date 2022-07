È on line la nuova campagna di promozione turistica delle Regione Abruzzo con il video “Abruzzo: che bella sorpresa!”.

Mettendo in risalto l’autenticità e la riscoperta, si vuole far apprezzare la completezza dell'offerta turistica abruzzese con un testimonial speciale, il campione di beach volley, l'ortonese, Paolo Nicolai, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016, che si è prestato a titolo gratuito.

Nel breve video si vuole far capire che in Abruzzo c’è molto più di quello che immagini. 133 chilometri di costa lungo la quale si alternano spiagge, pinete, scogliere, promontori e calette di ciottoli. 3 parchi nazionali, le montagne più alte dell'Appennino e innumerevoli aree verdi da esplorare, tra parchi regionali e territoriali, aree protette costiere e marine, oasi e riserve naturali. E poi incantevoli borghi antichi nei quali scoprire tradizioni millenarie e perle enogastronomiche. Con così tanti luoghi da vivere in un posto solo, ogni momento in Abruzzo sarà una splendida scoperta.