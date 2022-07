Tavolata di San Giacomo 2022 Sotto le Stelle e festeggiamenti per la Madonna della Salute

La Pro Loco “San Giacomo 2022”, associazione volontaria APS di promozione turistica e sociale, per la valorizzazione delle realtà naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche, organizza la Tavolata di San Giacomo “Sotto le Stelle”, che si svolgerà all’aperto a Scerni nel piazzale adiacente la chiesa, alle ore 20:00 di Sabato 16 Luglio.

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 14 Luglio presso il Parroco, il Bar Giacomucci in C. da Ragna, il market COAL in C. da San Giacomo e qualsiasi membro del Comitato Feste.

Sono previsti inoltre i festeggiamenti in onore della Madonna della Salute dell’Apostolo San Giacomo a Scerni domenica 24 luglio con la partecipazione della Banda della Città di Scerni, stand gastronomici e serata musicale con Marco Morandi, Rino Gaetano Tribute Band e lunedì 25 luglio con la serata musicale con Omar Codazzi.