'Dai Trabocchi alla Maiella', torna la Card per scoprire il territorio

Scopri i tesori di un territorio unico, dalla Costa dei Trabocchi alla Maiella. Con questo claim, dopo due anni di assenza forzata a causa della pandemia, è tornata disponibile nei principali centri di promozione turistica del territorio, la Card “dai Trabocchi alla Maiella”, nell’edizione 2022, rinnovata e ampliata di nuovi servizi e che da quest’anno si estende al territorio del Vastese.

La card è giunta alla dodicesima edizione ed il progetto è stato realizzato dalla Rete di DMC “dai Trabocchi alla Maiella” nata grazie alla collaborazione delle DMC “Terre del Sangro Aventino” e “Costiera dei Trabocchi”, che hanno unito le loro forze per offrire ai turisti la possibilità di conoscere il meglio che la nostra terra può offrire.

Infatti, la card mette in rete le bellezze della cultura e della natura e offre sconti e agevolazioni ai turisti, presentando un territorio variegato e ricco in cui amministrazioni comunali, gestori di siti e imprese turistiche hanno unito gli sforzi per migliorare l’offerta del comprensorio e per promuoversi unitariamente.

Anche quest’anno saranno distribuite in tutte le strutture ricettive, presso gli esercizi convenzionati e nei punti di informazione turistica del territorio, 35.000 guide contenenti la card e tante informazioni su cosa visitare e dove ottenere sconti.

Nel corso degli anni, diverse migliaia di turisti hanno utilizzato la card per visitare i siti turistici aderenti al circuito, con tariffa ridotta e/o presso esercizi convenzionati come ristoranti, punti vendita di prodotti tipici e servizi per il turismo.

Per il 2022, le imprese turistiche che hanno aderito alla card sono complessivamente 111, presso 67 delle quali è possibile ricevere uno sconto con la card.

I siti turistici visitabili con ingresso a tariffa ridotta o con uno sconto sulla visita guidata sono 24 e sono suddivisi nei territori della Costa dei Trabocchi, Val di Sangro e Maiella Orientale.

La brochure è organizzata per sezioni tematiche dedicate ai prodotti del territorio, nelle quali sono presenti produttori di olio, tartufo, miele, vino, dolci e i presidi Slow Food del Salsicciotto Frentano, Peperone dolce di Altino, Fico Reale di Atessa. In più una sezione dedicata alla cucina, con le imprese della ristorazione suddivise nelle sezioni: “mangiare sui trabocchi”, “street food”, “il gusto del territorio”, “mangiare in agriturismo” e “i ristoranti consigliati dalle guide”.

Con la card, i turisti potranno avere inoltre tanti spunti per trascorrere il proprio tempo libero, con tante iniziative quali escursioni a piedi, in bici, barca o a cavallo, ma anche il rafting, il kayak e il trekking fluviale, passeggiate nei borghi e tanto altro.