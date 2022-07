Casalbordino, confermati i grandi appuntamenti estivi tradizionali nel comprensorio

È stato presentato nell’aula consiliare il calendario estivo degli eventi stilato dall’Amministrazione Comunale di Casalbordino alla presenza del sindaco Filippo Marinucci, della vicesindaca Carla Zinni, dell’assessore al turismo Paola Basile, degli altri membri della giunta Amerigo Tiberio e Umberto D’Agostino a cui si è aggiunta la presidente del consiglio comunale Alessandra D’Aurizio.

Si parte il 2 luglio con il saggio di danza della scuola “L’Arte in Movimento” (attiva a Casalbordino da oltre venticinque anni) presso l’auditorium comunale “Tito Molisani” e si concluderà il 10 settembre con il “Circo incantato” presso il Parco della Convivialità organizzato dalla Pro Loco con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

In mezzo oltre 60 giorni di eventi culturali, musicali, gastronomici, sportivi di ogni tipo. Dai maggiori appuntamenti ormai diventati tradizionali – come i Grandi Concerti giunti alla ventiquattresima edizione organizzati da “La Famiglia Casalese” e il “Prodotto Topico” – a presentazioni di libri, appuntamenti musicali rinomati, mostre e tanto altro. Dal 20 al 24 luglio il campo sportivo comunale in via San Sebastiano ospiterà il secondo torneo di calcio memorial Luigi Di Cocco, indimenticabile vicesindaco di Casalbordino e punto di riferimento del mondo politico di tutto il vastese. Il 21 agosto ci sarà il concerto di sax al tramonto “Elpysax beach party” dell’artista vastese Elpidio Tornese.

Estatissima 2022 – questo il titolo del cartellone degli eventi - è il primo calendario della seconda amministrazione Marinucci, il primo dell’assessore al turismo Paola Basile. della presentazione il primo cittadino ha ringraziato l’assessore Basile e chi ha collaborato alla stesura di un cartellone che può essere frutto “solo di un gruppo unito e compatto”. Importante novità di quest’anno l’inserimento di un Qr-code, proposto dall’assessore al turismo Paola Basile per “facilitare a tutti la lettura comodamente da casa”.

“È stata quasi una sfida la stesura di questo calendario, vissuta col massimo impegno. Estatissima non è un titolo a caso, riprende i colori del mare ed è il primo dopo due anni di chiusure, privazioni e difficoltà per la pandemia – ha dichiarato l’assessore al turismo Paola Basile - ricco di tante manifestazioni rivolte a cittadini e turisti”. Un calendario in cui si è “pensato di dare un giusto equilibrio tra lido, centro storico e la nostra cultura spaziando su tutti i gusti: culinari, culturali, musicali, gastronomici” e lo sguardo rivolto anche “al nostro bellissimo mare”. “Ci saranno diverse manifestazioni per bambini con burattini e giochi, abbiamo pensato ai più piccoli perché il futuro appartiene a loro – ha sottolineato l’assessore Basile - abbiamo grandi eventi a partire dal concerto gratuito di Tullio De Piscopo, i Grandi Concerti (ventiquattresima edizione) che tornano dopo i due anni di stop per la pandemia, un bellissimo concerto musicale all’alba con Simone Sala (terza edizione di Un mare di musica)” a cui si aggiungono “mostre, eventi culturali, un concerto all’alba, gare sportive che attraverseranno la Via Verde”. La stesura di questo calendario estivo “è stato attento a bilanciare i gusti di cittadini e turisti e il rispetto del nostro territorio, inizieremo col saggio di danza dei più piccoli e finiremo col circo incantato come augurio all’inizio dell’anno scolastico” evidenzia la delegata al turismo che ha ringraziato il sindaco, gli assessori, la Polizia Locale, le Forze dell’ordine, la Croce Rossa, la Protezione civile e gli uffici comunali che hanno collaborato alla stesura e saranno impegnati per la perfetta riuscita di ogni evento. “Essendo il mio primo calendario ci ho messo tutta me stessa nella stesura” ha concluso il suo intervento Paola Basile.

La vicesindaca Carla Zinni, delegata alla cultura, ha ricordato la “precisa scelta”, confermata nella seconda amministrazione Marinucci, di affidare le deleghe al turismo e alla cultura a due assessori diversi. “Per garantirsi una maggiore operatività”, frutto di una visione di valorizzazione di Casalbordino, la stessa che ha portato alla stesura anche di un calendario natalizio. Alla bravura dell’assessore al turismo, ha evidenziato Zinni, è dovuta la riuscita del bilanciamento tra il lido e tutto il territorio casalese: il centro cittadino “non è stato abbandonato ma valorizzato con eventi come i Grandi Concerti, organizzati da La Famiglia Casalese, e il Prodotto Topico”. La vicesindaca Zinni ha espresso “un grande ringraziamento alle associazioni che hanno contribuito ampiamente al calendario”: “l’amministrazione supporta ogni evento e la creatività delle associazioni ha donato un contributo notevole ed importante”. Tutte le associazioni casalesi, ha aggiunto Zinni, “hanno raccolto la sfida di avere un ruolo attivo” concludendo il suo intervento sottolineando il ritorno di Simone Sala, “ormai ospite fisso di Casalbordino e che ci permette di farla conoscere anche oltre i confini della nostra provincia e della nostra regione”.

Simone Sala, professore al conservatorio di Campobasso e da dieci anni direttore di festival in diversi comuni, è intervenuto alla presentazione del calendario estivo sottolineando che i festival musicali permettono di raggiungere molti “target di interesse”. E possono essere punte di diamante dell’offerta culturale e musicale di un comune raggiungendo risultati altrimenti impossibili senza budget di grandi metropoli e “Un Mare di Musica” ha l’obiettivo di essere questa “punta di diamante”. “Nonostante la pandemia Casalbordino non ha mai perso un’estate, un esempio di coraggio e sapienza amministrativa – ha sottolineato Sala - questo festival, l’unico fuori Molise che dirigo, è per me un fiore all’occhiello” con tre date e una grande apertura con Tullio De Piscopo. “Maurizio Rolli è uno dei migliori jazzisti esistenti – ha aggiunto - Emanuela Di Benedetto è dello stesso livello”. “Il concerto all’alba è una scommessa lanciata alcuni anni fa, l’anno scorso almeno 300 persone hanno pubblicato foto sui social, un grande ritorno di pubblicità, marketing territoriale e vetrina per Casalbordino. Una miscela che può portare grandi risultati” ha concluso il suo intervento anticipando che il concerto all’alba di quest’anno sarà ripreso con telecamere dai droni di Netflix.