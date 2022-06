Nasce il Circulus Aymonis: 20 attività unite a tutela della qualità

20 negozi del centro storico di Vasto, la gran parte dei quali rappresenta un pezzo di storia del commercio cittadino, si sono Uniti in Circolo, come ben rappresentato dal loro logo, per creare un circuito di sconti fino al punto da permettere ai clienti di fare la spesa gratis. Infatti ogni attività, al raggiungimento di una data cifra (variabile a seconda del negozio), emette un buono-sconto da spendere nei negozi aderenti al Circuito, essendo però i buoni tra loro cumulativi è possibile fare la spesa gratis.

“L’iniziativa - dicono gli aderenti – ha due finalità: far riscoprire la qualità dei prodotti in vendita nei negozi storici ubicati nel cuore della città andando a costituire una sorta di “boutique” diffusa, per definizione sinonimo di qualità ed eleganza, che nel nostro caso coinvolge il look, l’intelletto e il palato, in modo da offrire una valida alternativa al super-mercato. Tutto ciò garantendo alle famiglie vastesi un risparmio significativo fino a fare la spesa gratis . La seconda finalità è quella di tutelare l’economia del territorio in un momento così difficile per la nostra città, sapendo che i soldi spesi su internet, nei super-mercati e discount non solo non restano a Vasto ma contribuiscono a impoverire la nostra città e dunque, prima o poi, anche noi stessi.”

Qui di seguito riportiamo l’elenco dei negozi aderenti. Per maggiori informazioni si visiti il profilo Facebook: Circulus Aymonis

Abbigliamento

Uomo: Papillon - Via IV Novembre, 11 – Tel. 0873.610 702

Donna: Monteferrante Boutique – Corso Nuova Italia, 20 – Tel. 0873.361 025

Donna: Emiszeno – Corso Italia, - 0873.363 752; 333 797 8789

Bambino: Baloo, Via Cavour , 3 – Tel. 349 633 6312

Alimentari e Macelleria

Macelleria Del Casale Via delle Croci, 119 – 0873.69356

Bar

The Old School Bar – Corso Nuova Italia, 1 (sotto i Vigili Urbani) – Tel. 388 177 0971

Calzature

Uomo – Donna: Igloo – Via Smargiassi, 14 – Tel. 0873.58496

Bambino: Baby scarpa – Piazza Rossetti – Tel. 0873.60926

Cartolibreria: Universal sas – Corso Italia, 34/42 – Tel. 0873.367 679 (esclusi testi scolastici e prodotti Buffetti)

Casalinghi e idee per la casa: Arteca - Via IV Novembre n. 20 – Tel. 0873.327 519

Diagnostica & Salute: Polo Biomedico Adriatico - Via Aldo Moro n. 1 – Tel. 0873 364 508

Farmacia: Farmacia Centrale: Via Cavour, 35 – Tel. 0873.363 708 ( esclusi i medicinali che richiedono la ricetta medica )

Frutta & Verdura: Chiosco Costantino, da Giovanna – Via XXIV Maggio, - Tel. 329 0157 498

Gioielleria: Corvino Jewels Swarovski – Corso Nuova Italia, 5 - Tel. 0873.370 449

Ottica: Spadano – Corso Nuova Italia, - Tel. 0873-69667

Parrucchiera: G & G di Conicella Gabriella – Via Leopardi, 3/5 – Tel. 0873.365 858

Pasticceria: Pierrot – Via San Michele, 34/36 – Tel. 0873.336 251

Pizzeria: Romina, Corso Garibaldi, 84 – Tel. 0873. 363 362

Pub-paninoteca: Morrison – Largo Siena, 8 – Tel. 0873.362 665

Ristorante: Lo Scudo – Corso Garibaldi, 39 – Tel. 0873.367 782; 0873-365 228