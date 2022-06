“La Mia Scuola”, il progetto di riqualificazione urbana alla 'Smerilli'

Dopo un lavoro ideativo, progettuale, creativo e pittorico che ha portato i piccoli artisti della Scuola dell’infanzia “Sandro Smerilli” di Sant’Antonio Abate della Nuova Direzione Didattica, durante l’anno scolastico, alla decorazione di maioliche con il maestro Giuseppe Buono del Laboratorio Creta Rossa, per il progetto di riqualificazione urbana dal titolo “La Mia Scuola”, il 10 giugno c’è stata l’inaugurazione del pannello installato nel muro esterno della scuola con la collaborazione per la posa in opera dell’Ufficio Servizi.

Un progetto frutto di una comunità intera al lavoro, che ha incluso, oltre alla Scuola, alla Creta Rossa e al Comune di Vasto anche il Comitato di quartiere di Sant’Antonio Abate, oltre che le famiglie dei bambini.

"Che la comunità di Sant' Antonio Abate sia per i nostri bambini l'angolo di mondo che chiameranno per sempre casa. Grazie ai bambini, al maestro Giuseppe Buono del Laboratorio Creta Rossa, alle famiglie, alla maestra Mariarosaria Di Falco e alle docenti tutte, alla collaboratrice scolastica e al comitato di Sant'Antonio Abate, all’assessore Anna Bosco, al Comune di Vasto con il geometra Lorenzo Rossi: ottimo lavoro di squadra, di comunità. “Ha commentato il dirigente scolastico prof.ssa Concetta Delle Donne. “Ma quanto siamo forti insieme? Lavoriamo affinché le diverse realtà educative e scolastiche, dalla famiglia alla scuola, passando per le associazioni e le eccellenze artigianali e produttive della città concorrano, nel senso etimologico di ‘procedano insieme’, alla crescita socioculturale del territorio, individuando alcuni momenti intorno ai quali condividere le singole attività progettate e realizzate in autonomia, mediante un lavoro di squadra. Grazie a tutti, perché l’oceano è un mare di gocce.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna: ”Sono felice per questo nuovo intervento che ha coinvolto i piccoli cittadini che hanno avuto la possibilità di contribuire alla riqualificazione di uno spazio divertendosi e garantendone anche la tutela”.

“I bambini hanno impreziosito la loro scuola sviluppando un lavoro sul senso di comunità, sul legame con il loro quartiere” ha detto l’assessore alla Scuola Anna Bosco. “Il Comune si è occupato solo delle autorizzazioni e della posa in opera, per cui la bellezza del risultato è tutto merito dei bambini e di Creta Rossa e delle famiglie supportate dal Comitato di Quartiere. Nei prossimi giorni verrà inaugurato un terzo lavoro a Vasto Marina. “

“Tutti hanno dipinto per un lavoro comune,” ha commentato Giuseppe Bruno” in un progetto di riqualificazione che ha avuto come tema la comunità, il territorio. È stata scelta una linea sinuosa che rappresenta il percorso, di ogni vita personale, ma anche un sentiero, una strada e intorno i bimbi e le famiglie hanno dipinto parti del quartiere. La linea si incrocia, si interseca, a simboleggiare nuove attività, nuove esperienze, non è una linea chiusa, ma aperta, perché si relazione con il territorio che lo circonda, a sottolineare come le relazioni siano importanti. Questo pannello è una testimonianza di creatività, di grande impegno e grande entusiasmo ma anche del bel lavoro di squadra svolto insieme”