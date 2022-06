"Grand Testing Vini d'Abruzzo 2022", Vasto diventa il più importante salone dei vini

Si terrà a Palazzo d'Avalos, prestigiosa e storica location di Vasto, il “Grand Testing Vini d’Abruzzo 2022” con la degustazione delle nuove annate di 300 etichette.

120 giornalisti provenienti da tutto il mondo prenderanno parte a questa esperienza enologica a sua volta inclusa in un progetto ancora più grande di Abruzzo Wine Experience, promosso dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo che dal 6 al 10 giugno vedrà protagonisti numerosi ospiti italiani e stranieri alla scoperta dei vini nella splendida cornice d’Abruzzo.

L’evento al suo interno ospiterà la premiazione del concorso giornalistico internazionale “Words of Wine – Parole di vino” giunto alla sua sesta edizione e si accompagnerà ad un’altra premiazione internazionale, il “Montepulciano d’Abruzzo by the glass 2021” che andrà a due ristoratori giapponesi che hanno saputo valorizzare questo vino, ottenendo i migliori risultati di vendita nel loro paese.