Da Fonte Nuova a Vasto Marina seguendo il ciclo dell'acqua

Bella esperienza per gli allievi delle classi 1^ e 2^ B indirizzo artistico dell'Istituto Comprensivo ‘Rossetti’-Scuola secondaria di primo grado nell'ambito del progetto “Un bene prezioso - L'Acqua”, concorso fotografico promosso dal Rotary Club di Vasto.

Con l'accompagnamento dei loro docenti, si sono recati a piedi a Vasto Marina, percorrendo le vie del centro e fermandosi in prossimità delle cisterne e a Fonte Nuova. Arrivati sulla riviera, gli alunni sono stati accolti, in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina, al lido Da Mimì dove hanno realizzato alcuni disegni e poi passeggiato per la spiaggia per immortalare negli scatti l’acqua.

La partecipazione al concorso è stata aperta alle scuole medie del territorio del Vastese (Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Casalbordino) per le classi 1^, 2^ a e 3 ^ della Scuola secondaria di primo grado,

I risultati del concorso verranno comunicati a partire dal giorno 27 maggio e pubblicati sul sito del Rotary Club Vasto . La premiazione si terrà il 27 maggio presso l'Hotel Perrozzi di Vasto Marina.