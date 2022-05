Le meravigliose dune di camomilla nella spiaggia di Casalbordino

Lo splendore della primavera acquista un fascino speciale al lido di Casalbordino con lo spettacolo delle dune fiorite. Le tantissime Anthemis Marittima, Camomilla di mare, sorprendono ogni anno per la loro bellezza e per la loro esuberanza, rendendo ancora più unica questa spiaggia.

Sono specie erbacee spontanee mediterranee che creano un giardino fiorito naturale da un profumo inconfondibile. L'ambiente dunale costiero, generalmente arido e privo di colori, nel periodo primaverile sfoggia in pieno la potenza della primavera mediterranea, con un susseguirsi, di una serie di fioriture che, per la loro intensità, possono far variare l'aspetto e il colore del litorale. Un ecosistema divenuto ormai raro e molto prezioso, con piante e animali che solo sulle spiagge riescono a vivere.



Foto di Angelica Falconio