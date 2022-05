"Grazie a chi ha contribuito a rendere il nostro territorio un po' più pulito!”

Buoni riscontri per la mattinata dedicata all'ambiente e alla pulizia dei rifiuti, plastica in particolare, organizzata a Vasto Marina il 1° maggio dal movimento Iononrestoaguardare, in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina ed il gruppo Facebook ‘Sei di Vasto se…’.

Ingente la quantità di pattume rimossa, nell'area dunale e di Casarza soprattutto, da ritirare e smaltire con la partecipazione di Comune di Vasto e Pulchra Ambiente srl.

“Una passeggiata dedicata all’ambiente e al bene comune. Un atto di amore per la nostra città, per il nostro Pianeta. Grazie a chi ha contribuito a rendere il nostro territorio un pochino più pulito!”, sottolineano i promotori.